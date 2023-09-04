



Нападение на китайскую колонну с золотом в Конго: погибли 4 человека

Из-за нападения на китайскую автоколонну, перевозившую золото на северо-востоке Конго, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Китая, сообщили в пятницу власти страны. Об этом пишет AP News.



В результате вооруженного ограбления в районе реки Кимбо погибли конголезский солдат, водитель и двое граждан Китая. Также были тяжело ранены три человека, в том числе конголезский солдат и рабочий. По данным издания, нападающие похитили "большое количество" золота из автоколонны, принадлежащей китайской горнодобывающей компании, работающей в провинции Южное Киву.



Многие китайские компании занимаются добычей золота и других полезных ископаемых в Южном Киву, одной из восточных провинций Демократической Республики Конго, которая почти три десятилетия страдает от насилия со стороны вооруженных группировок. Нападения на карьеры и горнодобывающие кооперативы – распространенное явление в этом регионе, поскольку более 120 группировок борются за земли и ресурсы в восточной части Конго.

