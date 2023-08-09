



Находка на пляже: полиция призывает выйти на связь владельца килограмма кокаина

Детективы по борьбе с наркотиками изъяли наркотики, стоимость которых на черном рынке оценивается в 100 000 фунтов стерлингов.



Пакет с кокаином был обнаружен на Аптон-Бич в британском Корнуолле в понедельник, когда уборщица пляжа Джоди Харпер осматривала зону отдыха в поисках мусора.



Джоди, волонтер благотворительной организации Two Minute Foundation по уборке пляжей, отнесла свою находку ​​​​в полицейский участок. Офицеры провели обыски территории пляжа, но других упаковок с наркотиками не нашли.



В полиции сделали публичное заявление, призвав владельца кокаина "выйти на связь".



Представитель полиции Девона и Корнуолла сказал: "Если кто-то считает, что эти наркотики принадлежат ему, и желает воссоединиться с посылкой, пожалуйста, зайдите в ближайший полицейский участок и сообщите о себе офицерам; мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам".

