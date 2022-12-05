



На севере Израиля обнаружен бешеный шакал

В начале этого месяца в кибуце Решафим в региональном совете Эмек Мааин был обнаружен шакал, зараженный ведомством.



Шакал укусил животное, но известно, что ни один человек не подвергался его прямому воздействию. Об этом сообщает "Аруц Шева".



Министерство здравоохранения просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали с зараженным шакалом или бродячим животным в районе происшествия, срочно связаться с отделом здравоохранения района Изреель-Афула или отделом здравоохранения, ближайшим к месту их проживания.