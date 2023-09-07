



На Канарских островах за 24 часа произошло десять землетрясений

На этой неделе Канарские острова Испании пострадали от серии землетрясений, в том числе по меньшей мере десяти в течение суток. С понедельника, 4 сентября, три толчка магнитудой три и более баллов потрясли окрестности.



В в 4:01 утра к западу от архипелага произошло землетрясение силой 3,1 балла по шкале Рихтера. Двадцать минут спустя еще одно землетрясение магнитудой 1,6 произошло в Атлантическом океане между Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.



В тот день в этом районе было зарегистрировано еще четыре подземных толчка, прежде чем землетрясение силой 3,2 балла поразило населенный район Эль-Пинар.



В регионе продолжаются землетрясения слабой силы.



Canarian Weekly отмечает, что повторение этих событий в одном и том же районе может указывать на продолжительную тенденцию активности. Местные эксперты продолжают исследовать тенденции, чтобы оценить риски для планирования и инфраструктуры.