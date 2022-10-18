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"Моссад" пытался захватить агентов ХАМАСа в Малайзии - СМИ
18.10.2022 06:19 Ольга Белозерова

"Моссад" пытался захватить агентов ХАМАСа в Малайзии - СМИ

Палестинец из Газы был задержан предполагаемыми агентами "Моссада" в Малайзии и освобожден службами безопасности страны.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на малазийскую газету New Straits Times.

Согласно данным прессы, 28 сентября в Куала-Лумпуре произошел захват в стиле похищения мужчин из Газы, чьи связи с ХАМАСом, предположительно, являлись предметом расследования "Моссада".

Как утверждается, четверо малазийских наемников, предположительно действовавших от имени "Моссада", подъехали к двум палестинским гражданам, которые, как сообщается, были экспертами в области компьютерного программирования. Они затащили одного в машину, предупредив другого, чтобы он держался подальше, и отвезли его в секретное место, где его якобы связали и заставили отвечать на вопросы по видеосвязи с израильскими агентами.

Силы безопасности Малайзии освободили палестинцев и арестовали предполагаемых сотрудников "Моссада" через 24 часа, поскольку второй подозреваемый подал заявление в полицейский участок Куала-Лумпура примерно через 40 минут после похищения.

Как отмечает Jerusalem Post, террористическая группировка ХАМАС создала сеть своих офисов по всему миру, и эта сеть простирается вплоть до Малайзии. Эта страна, у которой нет связей с Израилем, считается "сочувствующей" палестинцам.
 

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