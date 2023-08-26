



Москву и Подмосковье заполонили ядовитые пауки-осы: насколько они опасны

Аргиопа Брюнниха, он же паук-тигр или паук-оса, получил свое название за характерный яркий и агрессивный окрас в виде полосок желтого и черного цвета. Из-за продолговатого брюшка он действительно напоминает осу или даже шершня с паучьими лапками. Внешний вид насекомого может вызвать неприятные эмоции, особенно у тех, кто страдает от арахнофобии.



Пауков можно встретить в самых разных регионах России. В частности, паук неоднократно был замечен в Рязанской, Тульской и Московской областях. Правда, встреча с ним обычно происходит лишь на природе, так как он не заползает в дома и квартиры, предпочитая селиться на открытых солнечных участках.



Тело самок в длину достигает 3 сантиметров, а лапы могут быть более 5 сантиметров. Поэтому выглядит он довольно устрашающе. Причем на юге эти пауки вырастают до еще более крупных размеров. Аргиопа Брюнниха относится к семейству пауков-кругопрядов, или Araneidae. Их особенностью является способность перелетать на паутине с восходящими потоками воздуха на довольно большие расстояния. Во многом именно с этим связано расширение их ареала обитания. Но, причина, конечно же, еще и в потеплении климата, благодаря которому они начинают комфортно себя чувствовать регионах, которые еще совсем недавно были для них слишком холодными.



В последнее время в Московской области паук-аргеопа был замечен в Раменском, Домодедове, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе. Скорее всего, в ближайшие годы он продолжит покорять новые территории.



Укус паука осы для большинства людей действительно не опасен, но он очень болезненный аналогично укусу осы. Кроме того, укус может вызвать аллергию. В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. В целом же, паук-оса – далеко не самый опасный паук. К тому же он не агрессивный, поэтому первым на человека никогда не нападает. Однако разрушать его паутину все же не стоит, так насекомое может атаковать вас.



