



Мощный взрыв на химзаводе в Китае - видео

В Китае , городе Гуйси (юго-восточная провинция Цзянси) в субботу, 1 июля, произошел мощный взрыв на химическом заводе, пишет CCTV.



Местные власти сообщили, что весь персонал завода, а также людей, живущих вблизи места взрыва – эвакуировали. Китайское издание сообщает, что пострадавших нет. При этом, в социальных сетях пишут о нескольких погибших.

🇨🇳Powerful explosion at a chemical plant in China



Smoke is visible several kilometers from the scene of the tragedy. Emergency services are trying to put out the fire.



Several deaths are reported. The causes of the explosion are still unknown. #ChinaNews pic.twitter.com/0OO0tEAjEJ — Alex Stone (@alexstone622) July 1, 2023

Дым виден за несколько километров от места трагедии. Экстренные службы пытаются потушить огонь. Причины взрыва пока неизвестны.Взрыв произошел на заводе по производству силикона, принадлежащего компании Jiangxi Qiantai New Materials. По предварительной версии, загорелись и взорвались емкости с силиконовой смолой.Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента.