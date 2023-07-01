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Мощный взрыв на химзаводе в Китае - видео
01.07.2023 16:02 Евгения Маркова

Мощный взрыв на химзаводе в Китае - видео

В Китае , городе Гуйси (юго-восточная провинция Цзянси) в субботу, 1 июля, произошел мощный взрыв на химическом заводе, пишет CCTV.

Местные власти сообщили, что весь персонал завода, а также людей, живущих вблизи места взрыва – эвакуировали. Китайское издание сообщает, что пострадавших нет. При этом, в социальных сетях пишут о нескольких погибших.

Дым виден за несколько километров от места трагедии. Экстренные службы пытаются потушить огонь. Причины взрыва пока неизвестны.

Взрыв произошел на заводе по производству силикона, принадлежащего компании Jiangxi Qiantai New Materials. По предварительной версии, загорелись и взорвались емкости с силиконовой смолой.

Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента.
 

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