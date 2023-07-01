Мощный взрыв на химзаводе в Китае - видео
В Китае , городе Гуйси (юго-восточная провинция Цзянси) в субботу, 1 июля, произошел мощный взрыв на химическом заводе, пишет CCTV.
Местные власти сообщили, что весь персонал завода, а также людей, живущих вблизи места взрыва – эвакуировали. Китайское издание сообщает, что пострадавших нет. При этом, в социальных сетях пишут о нескольких погибших.
Взрыв произошел на заводе по производству силикона, принадлежащего компании Jiangxi Qiantai New Materials. По предварительной версии, загорелись и взорвались емкости с силиконовой смолой.
Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента.