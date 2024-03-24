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Моргенштерн отправил 1 млн рублей гардеробщику Исламу, спасшему людей в Крокусе
24.03.2024 13:45 MIGnews.com

Моргенштерн отправил 1 млн рублей гардеробщику Исламу, спасшему людей в Крокусе

Моргенштерн отправил 1 млн рублей 15-летнему гардеробщику Исламу, благодаря которому при теракте выжили более сотни человек

Во время начали атаки террористов Исмаил быстро отреагировал и помог толпе безопасно выйти из здания.

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По словам самого мальчика, сам он тогда не почувствовал страха, а осознал происходящее только спустя сутки. Героем себя не считает и говорит, что действовал просто по инструкции.



 

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