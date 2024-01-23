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В больницу Эмек был доставлен мертвый младенец, его отец арестован
23.01.2024 06:30 Аркадий Бочаровский

В больницу Эмек был доставлен мертвый младенец, его отец арестован

Мертвый младенец в возрасте  8 недель был привезен в больницу Эмек, а его отец арестован по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

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В больницу Эмек в Афуле поступил 8-недельный младенец, который по неизвестной пока причине был объявлен мертвым. Полиция сообщила, что следователи начали расследование обстоятельств смерти и некоторое время назад арестовали для допроса отца малыша, который оставался с ним дома. Отец подозревается в причинении смерти по неосторожности.
 

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