Международная коалиция сбила десятки дронов хуситов за день
За день, 9 марта, американские военные и силы международной коалиции по защите судоходства в Красном море сбили как минимум 28 беспилотников йеменских хуситов.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования США.
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"Ни один корабль ВМС США или коалиции не пострадал в результате нападения, также не было сообщений о повреждениях коммерческих судов", — сообщили американские военные.
Ранее в минобороны Великобритании сообщили, что сбили два дрона хуситов, которые представляли реальную угрозу для кораблей.