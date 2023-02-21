



Метеор размером с корги и весом как 4 слоненка упал в Техасе - NASA

Метеор размером с вельш-корги пемброк и общим весом примерно с четырех маленьких слонят упал на Землю недалеко от Макаллена, штат Техас. Это подтвердило NASA на этой неделе.



Падение метеора произошло около 18:00 в прошлую среду по местному времени. Позже Национальная метеорологическая служба сообщила, что геостационарный картограф молнии заметил вспышку метеора всего за полчаса до этого. В то время было неясно, что вызвало вспышку, тем более что в этом районе не было гроз.



По словам экспертов из Космического центра Джонсона NASA, рассматриваемый метеор имел диаметр чуть более 60 сантиметров и весил полтонны (или около 454 килограммов).



Для сравнения, слоненок может весить до 113 килограммов. Это означает, что, несмотря на то, что его диаметр был примерно равен длине среднего вельш-корги пемброк, метеор все же весил столько же, сколько четыре слоненка.



Метеор летел со скоростью около 43 452 километров в час, что в несколько раз превышает скорость звука, и хотя он взорвался в атмосфере на высоте около 34 километров над землей, его осколки все же успели приземлиться.



В целом, удар метеора имел энергетический эквивалент восьми тонн тротила.



Однако сообщений о пострадавших или разрушениях в результате удара не поступало.



В любом случае, падения метеоритов случаются довольно часто. На самом деле, по данным Американского метеорного общества, техасский метеор был лишь одним из по крайней мере трех метеоритных столкновений, которые произошли в течение трех дней — два других произошли во Франции и Италии, согласно CBS News.



