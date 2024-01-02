Массированная ракетная атака РФ: в Киеве трое пострадавших
По состоянию на 8 часов утра в Киеве известно о трех пострадавших в одном из домов в Соломенском районе.
"Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте", - сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение остатков:
- в Голосеевском р-не
на открытой территории.
- в Печерском районе - на крышу 9-ти этажного жилого дома + на еще один многоэтажный дом;
- в Оболонском р-не на нежилую застройку;
- в Святошинском р-не (уточняется);
- в Подольском р-не
повреждена газовая труба.
Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях.