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Массированная ракетная атака РФ: в Киеве трое пострадавших
02.01.2024 08:20 MIGnews.com

Массированная ракетная атака РФ: в Киеве трое пострадавших

По состоянию на 8 часов утра в Киеве известно о трех пострадавших в одном из домов в Соломенском районе.

"Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте", - сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение остатков:

- в Голосеевском р-не
на открытой территории.
- в Печерском районе - на крышу 9-ти этажного жилого дома + на еще один многоэтажный дом;
- в Оболонском р-не на нежилую застройку;
- в Святошинском р-не (уточняется);
- в Подольском р-не 
повреждена газовая труба.

Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях.

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