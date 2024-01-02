



Массированная ракетная атака РФ по Харькову: есть пострадавшие

Утром 2 января войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Харькову. "В Харькове взрыв", – сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.



Информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По имеющимся данным, медики оказывают помощь семи пострадавшим.



Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для Харькова.



"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели", - рассказал Терехов.

РФ нанесла как минимум 4 удара по Харькову. "В частности, по центральной части города. На эту минуту - без пострадавших. Информация обновляется. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары", - отметил Синегубов.