



Массированная атака "шахедов" РФ по Киеву: попадание в жилые дома (00:16)

Ночью 22 декабря войска РФ массировано атакуют ударными дронами-камикадзе Киев. В одном из районов столицы зафиксировано падение обломков на жилой дом, в результате чего возник пожар.



Информацию подтвердила Киевская городская военная администрация в Telegram-канале.



"В результате работы ПВО по вражеским целям, в Соломенском районе осколки попали в жилой дом. На верхних этажах наблюдается открытое пламя, на месте работает подразделение ГСЧС. В столице продолжается воздушная тревога, работает ПВО. Находитесь в укрытиях",- написал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.



Мэр Виталий Кличко тоже сообщил, что в результате падения обломков, произошло попадание в жилой дом в Соломенском районе.



"Горит на верхних этажах. Экстренные службы на месте", - отметил он.



Министерство внутренних дел Украины уточнило: в результате обстрела обломками поврежден 26 этаж дома в Соломенском районе, из-за чего возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.



Также выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад дома. На месте работают профильные службы. Полиция документирует российскую атаку на столицу.