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Летел в Лондон: на борту самолета easyJet умер мужчина
18.11.2022 04:45 Ольга Белозерова

Летел в Лондон: на борту самолета easyJet умер мужчина

На борту самолета easyJet, следовавшего в Лондон, умер мужчина.

Как сообщает The Mirror, самолет летел в аэропорт Гатвик с Кипра. Во время полета мужчине стало плохо. Срочные попытки реанимации оказались безуспешными.

Отмечается, что экипаж easyJet хорошо справился с инцидентом. Члены экипажа сделала все необходимое, чтобы спасти пассажира. 

"Команда справилась с ситуацией с исключительным хладнокровием и профессионализмом", - пишет издание со ссылкой на источники. 

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