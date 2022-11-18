



Летел в Лондон: на борту самолета easyJet умер мужчина

На борту самолета easyJet, следовавшего в Лондон, умер мужчина.



Как сообщает The Mirror, самолет летел в аэропорт Гатвик с Кипра. Во время полета мужчине стало плохо. Срочные попытки реанимации оказались безуспешными.



Отмечается, что экипаж easyJet хорошо справился с инцидентом. Члены экипажа сделала все необходимое, чтобы спасти пассажира.



"Команда справилась с ситуацией с исключительным хладнокровием и профессионализмом", - пишет издание со ссылкой на источники.