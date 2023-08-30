



Лесной пожар в Геленджике распространился на 118 гектаров – видео

В Геленджике силы МЧС пытаются остановить распространение лесного пожара, площадь которого на утро 30 августа оценивается в 118 гектаров. В ликвидации пожара, сообщил глава города Алексей Богодистов, в общей сложности задействованы более 440 человек, 80 единиц техники, в том числе два самолета-амфибии Бе-200.



29 августа в окрестностях Геленджика было обнаружено три очага низовых лесных пожаров. Два возгорания – возле хутора Джанхот и в районе горы Нексис – удалось оперативно ликвидировать.



Третий пожар в микрорайоне Куприянова остановить пока не удалось. На 17:40 мск 29 августа площадь пожара, по данным МЧС, составляла 1,5 гектара, огонь быстро распространялся. Вечером 29 августа власти Геленджика призвали жителей, у которые есть огнетушители, прийти на помощь пожарным.



Предполагается, что пожар спровоцировал 40-летний местный житель, готовивший электрокабель к продаже. Он задержан.