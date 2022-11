Крушение самолета в Танзании: погибли три человека

Стало известно, что в результате крушения самолета авиакомпании Precision Air в Танзании погибли, по меньшей мере, три человека.



Об этом сообщает местное издание The Citizen, по данным которой среди погибших 2 мужчины и 1 женщина.



На данный момент были спасены 26 из 43 человек, которые находились на борту самолета.





THREE DEAD IN PLANE CRASH



Kagera chief regional medical officer, Isesanda Kaniki, confirms 3 fatalities in the Precision Air which plunged into Lake Victoria. Among those dead are 2 men, and 1 woman. Those rescued so far are 26 (17 men, 9 women) out of 43 who were on board. pic.twitter.com/iSwQYtgCRY