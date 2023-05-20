



Крушение самолета в Швейцарии: появились подробности

В полиции Швейцарии поделились первыми подробностями сегодняшнего крушения легкомоторного самолета с туристами недалеко от границы с Францией.



Об этом сообщает Reuters.



Правоохранители подтвердили, что в результате авиакатастрофы недалеко от Пон-де-Мартель погибли три человека. Ими оказались пилот и два пассажира.



Крушение произошло утром, 20 мая, в лесопарковой зоне. Информация о погибших была предоставлена после того, как полиция связалась с их родственниками. Причина катастрофы выясняется. По данному факту начато расследование.