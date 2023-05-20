Крушение самолета в Швейцарии: появились подробности
В полиции Швейцарии поделились первыми подробностями сегодняшнего крушения легкомоторного самолета с туристами недалеко от границы с Францией.
Об этом сообщает Reuters.
Правоохранители подтвердили, что в результате авиакатастрофы недалеко от Пон-де-Мартель погибли три человека. Ими оказались пилот и два пассажира.
Крушение произошло утром, 20 мая, в лесопарковой зоне. Информация о погибших была предоставлена после того, как полиция связалась с их родственниками. Причина катастрофы выясняется. По данному факту начато расследование.
Tourist plane crashes in Switzerland, 3 people killed— qwerty (@qwerty14117587) May 20, 2023
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