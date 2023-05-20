Новости » Происшествия
Крушение самолета в Швейцарии: появились подробности
20.05.2023 21:05 Алина Груднева

Крушение самолета в Швейцарии: появились подробности

В полиции Швейцарии поделились первыми подробностями сегодняшнего крушения легкомоторного самолета с туристами недалеко от границы с Францией.

Об этом сообщает Reuters.

Правоохранители подтвердили, что в результате авиакатастрофы недалеко от Пон-де-Мартель погибли три человека. Ими оказались пилот и два пассажира.

Крушение произошло утром, 20 мая, в лесопарковой зоне. Информация о погибших была предоставлена после того, как полиция связалась с их родственниками. Причина катастрофы выясняется. По данному факту начато расследование.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы