



Кровавая неделя в Израиле: на дорогах погибли 18 человек

Прошедшая неделя стала одной из самых смертоносных за последние годы в Израиле, поскольку в ДТП погибли 18 человек.



За неделю произошла серия серьезный дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Мотоциклисты, пешеходы и водители гибли по всей стране, сообщает Ynet. Одним из самых шокирующих инцидентов стала авария в Иерусалиме, когда автобус въехал в людей, стоящих на тротуаре.



Сегодня в Израиле в авариях погибли два человека. 33-летний Рами Абу аль-Киан вместе с детьми перевернулся на автомобиле недалеко от Беэр-Шевы. Мужчина умер от полученных травм, а двое его детей получили травмы легкой и средней степени тяжести.



Его смерть последовала за гибелью 14-летней Лирон Брами рано утром в субботу после того, как ее сбила машина, проехавшая на красный свет в центре города Петах-Тиква.



Президент Израиля Ицхак Герцог уже отреагировал на череду аварий со смертельным исходом. Он призвал и водителей и пешеходов быть осторожными и заявил: "Война с дорожными происшествиями - это война за жизни всех нас".



"Прошедшая неделя на дорогах была одной из самых смертоносных, которые мы знали. С начала года мы потеряли в ДТП 225 человек. 225 родителей, супругов и детей, жизнь которых оборвалась преждевременно, и которые оставили своих близких с разбитым сердцем. Я хочу разделить горе скорбящих.. Пожалуйста, водите осторожно и ответственно", - сказал спикер Кнессета Мики Леви.