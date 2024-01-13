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Комбинированный удар по Украине: Польша подняла под тревоге самолеты
13.01.2024 13:05 Алина Груднева

Комбинированный удар по Украине: Польша подняла под тревоге самолеты

Во время утренней комбинированной атаки по Украине, которую совершила Россия, Польша поднимала в воздух свои самолеты.

Информацию об этом подтвердили в Оперативном управлении Вооруженных сил страны.

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"Наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, что связано с намерениями ударов по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, РФ утром, 13 января, запустила по Украине крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

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