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Клиентов ресторана накормили сухим льдом: врачи борются за их жизнь
10.03.2024 09:18 Алина Груднева

Клиентов ресторана накормили сухим льдом: врачи борются за их жизнь

Клиенты ресторана La Foresta в индийском городе Гургаон попали в больницу в критическом состоянии.

По данным местных СМИ, они заказали десерт в виде льда с сахарной пудрой, но им принесли сухой лед.

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Почти моментально у посетителей ресторана началось кровотечение. Они начали кричать от боли. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Врачи борются за их жизнь.

По словам очевидцев, персонал заведения отказался помочь пострадавшим. Начальника смены арестовали по подозрению в отравлении клиентов. Полиция начала расследование.

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