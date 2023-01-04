



Китай: крематории не справляются, местные жители жгут трупы самостоятельно

Крематории в Китае не справляются с возросшей нагрузкой из-за вспышки коронавирусной инфекции.



Власти района Лунхуа китайского города Шэньчжэнь в минувшие выходные сообщили, что в местные крематории поступило более 500 тел для кремации, что в пять раз больше, чем обычная загрузка.



То же самое наблюдается и в других городах. Несмотря на то, что учреждения в крупнейших городах страны сжигают ежедневно около тысячи тел, тысячи умерших ждут очереди по несколько дней. Умерших часто хранят в специальных мешках на улице вблизи крематориев, поскольку внутри построек места для них уже нет.



Жители Шанхая рассказали, что тело пожилой женщины находилось в доме в течение пяти дней, прежде чем за ним приехал катафалк. При этом люди радуются холодной зиме, что позволяет хранить трупы дольше, чтобы дождаться очереди на кремацию.



Из-за перегруженных крематориев людям пришлось сжигать тело умершего родственника прямо во дворе дома.





Сообщается, что стоимость кремации в Шанхае выросла до 4350 долларов.

