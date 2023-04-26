



Китай будет судить тайваньского политика за "подрывную деятельность"

Китайские власти объявили об официальном аресте и предъявлении обвинения тайваньскому политику, выступавшему за независимость Тайваня, по обвинению в "сепаратизме" на фоне растущего политического, дипломатического и военного давления на Тайвань.



Янг Чжи-юань, заместитель председателя Тайваньской национальной партии (ТНП), был арестован в августе прошлого года и с тех пор содержится в одиночной камере. Его арест был официально одобрен муниципальной народной прокуратурой Вэньчжоу, а суд над ним ожидается в ближайшее время.



Уголовное дело против него основано на его деятельности на острове, и обвинения сосредоточены на предполагаемых нарушениях печально известного закона о национальной безопасности Китая.



Арест произошел после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, вызвавшего гнев Китая, за которым последовали массовые китайские военные учения в водах, окружающих остров.



Полиция безопасности арестовала политика в Вэньчжоу, городе на юго-восточном побережье материкового Китая, и ему было предъявлено обвинение в создании Тайваньской национальной партии, выступающей за независимость, и продвижении членства Тайваня в ОЩН в качестве "суверенной и независимой страны".



Янг был заключен в тюрьму 4 августа 2022 года в восточной провинции Чжэцзян, без доступа к адвокату или свиданий с семьей в течение нескольких месяцев.



Государственные СМИ обвинили Янга в "активных планах" формальной независимости Тайваня, который материковый Китай считает "мятежной" провинцией и неотъемлемой частью своей национальной территории.

