



Канадская невеста оказалась “слишком меткой”, бросая букет – курьезное видео

На свадьбе, произошедшей в провинции Онтарио в Канаде, произошел курьезный инцидент.



Новоиспеченная жена Пейдж Далтон собиралась бросать букет незамужним подружкам. Однако, все пошло не по плану – Пейдж оказалась “слишком меткой” и, не глядя, закинула цветы прямо на висящую люстру.



Конечно, сцена вызвала много смеха у гостей и огромное разочарование у незамужних девушек, мечтавших поймать заветный букет.



К счастью, у организаторов торжества был “на всякий случай” еще один букет, который и вручили невесте. Вторая попытка оказалась более удачной.



После того, как видео попало в сеть, над невестой-”мазилой” начали подшучивать пользователи, спрашивая ее, “не хочет ли она сделать карьеру в баскетболе”.