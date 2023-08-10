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Канадская невеста оказалась “слишком меткой”, бросая букет – курьезное видео
10.08.2023 01:31 Наталья Богинская

Канадская невеста оказалась “слишком меткой”, бросая букет – курьезное видео

На свадьбе, произошедшей в провинции Онтарио в Канаде, произошел курьезный инцидент. 

Новоиспеченная жена Пейдж Далтон собиралась бросать букет незамужним подружкам. Однако, все пошло не по плану – Пейдж оказалась “слишком меткой” и, не глядя, закинула цветы прямо на висящую люстру.

Конечно, сцена вызвала много смеха у гостей и огромное разочарование у незамужних девушек, мечтавших поймать заветный букет.

К счастью, у организаторов торжества был “на всякий случай” еще один букет, который и вручили невесте. Вторая попытка оказалась более удачной.

После того, как видео попало в сеть, над невестой-”мазилой” начали подшучивать пользователи, спрашивая ее, “не хочет ли она сделать карьеру в баскетболе”.

 

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