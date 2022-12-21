



Канада: восемь девочек-подростков убили бездомного

По данным канадской полиции, восемь девочек-подростков были обвинены в убийстве 59-летнего мужчины в Торонто.



Девочек в возрасте от 13 до 16 лет обвиняют в том, что они нанесли ножевые ранения жертве. Мужчина, личность которого не установлена, на момент нападения проживал в приюте для бездомных, сообщает ВВС.



Группа прохожих вызвала экстренные службы после того, как вскоре после полуночи в воскресенье обнаружила мужчину с ножевыми ранениями. Пострадавший скончался в больнице.



Девочки были арестованы недалеко от места нападения. По словам детектива-сержанта Терри Брауна, они познакомились через социальные сети, и трое из них ранее контактировали с полицией.



Жительница близлежащего приюта для бездомных рассказала телеканалу CBC Toronto, что мужчина получил ножевое ранение в живот после попытки защитить ее, когда девочки подошли к ней за алкоголем.



"Я крайне обеспокоен молодым возрастом обвиняемых и количеством людей, предположительно причастных к этому убийству", - заявил мэр Торонто Джон Тори.