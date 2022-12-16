



Израильтяне, застрявшие в Перу, боятся, что не смогут вернуться

После беспорядков в Перу Министерство иностранных дел Израиля выпустило предупреждение для путешественников - и многие израильтяне, отправившиеся туда, опасаются, что не смогут вернуться. Ревиталь Виницкий, говорит: "Мой рейс сегодня утром был отменен. Вчера вечером я заказала билет на рейс в Лиму, но я не знаю, вылетит ли он. Я приехала в аэропорт и вижу, что он закрыт. Никто нас не информирует".



"Мы очень надеемся на лучшее", - сказала она в интервью из аэропорта в Куско. "Я пошла в офис авиакомпании, потому что они не отвечают на звонки. Они не знают английского, говорят на испанском, и поговорить не с кем. В последние несколько дней я связалась с посольством в Перу, чтобы узнать, что нас ждет, есть ли какие-то ожидания или желание помочь нам. В основном они говорили нам ждать, потому что они сами ничего не знают".



О беспорядках в Перу Ревиталь сказала: "Правда в том, что в центре Куско я видел множество демонстраций, настоящую забастовку всех предприятий. Местным предприятиям угрожали, что они не откроются. Много демонстраций, люди на улицах с плакатами, протестующие на улицах, семьи с детьми, молодые и старые".



Когда ее спросили, что бы она хотела сказать израильским властям, она сказала: "Я знаю о группе из 40 израильтян, которые застряли в городе, из которого они отправляются в Мачу-Пикчу, это то, что я слышала. Здесь есть еще несколько израильтян, но я не знаю точно, сколько их. Очевидно, я бы хотела, чтобы мне помогли, но я понимаю, что есть вещи, которые от них не зависят. Я бы хотела, чтобы они вытащили нас отсюда".



Много израильтян застряли в Перу из-за попытки государственного переворота, предпринятой президентом Педро Кастильо на прошлой неделе. Тогда перуанский президент приказал распустить Конгресс страны, чтобы предотвратить голосование по его импичменту, но когда ему это не удалось, его обвинили в перевороте и арестовали, и с тех пор южноамериканская страна погрузилась в хаос.

