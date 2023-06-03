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израиль египет
03.06.2023 17:34 Алина Груднева

Израиль и Египет создали комиссию для расследования инцидента на границе

Израиль и Египет создали совместную комиссию для расследования сегодняшнего инцидента в сфере безопасности со смертельным исходом на границе.

Об этом сообщает "Аль-Арабия".

По данным издания, вертолеты ЦАХАЛ все еще находятся в небе в рамках сканирования местности на наличие других возможных нападавших.

По словам израильских официальных лиц, главный вопрос сейчас заключается в том, действовал ли египетский сотрудник службы безопасности, убивших троих военнослужащих ЦАХАЛа, самостоятельно или был частью таких террористических организаций, как, например, ISIS или ХАМАС.

Что примечательно, ранее источник в египетской армии заверил, что сотрудник службы безопасности проник на территорию Израиля в ходе операции по поимке контрабандистов наркотиков.
 

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