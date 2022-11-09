



Изнасилование 10-летней: подросток приговорен к 5 годам тюрьмы

Обвиняемый в изнасиловании 10-летней девочки в Негеве в прошлом году подросток приговорен к пяти годам лишения свободы.

Приговор был вынесен в среду, 9 ноября.

Также насильник должен выплатить 70 000 шекелей компенсации.

Приговор был частью соглашения о признании вины. Отец потерпевшей был возмущен решением суда.

"Как обычно, израильские судьи смилостивились над преступником, а не над жертвой", - сказал он в комментарии "Кан".

Также он сообщил Ynet, что преступник вошел в зал суда с улыбкой на лице.

Нападение было совершено в прошлом году. Насильнику-бедуину на тот момент было 17 лет. Он проник в дом вместе с еще одним 16-летним подростком поздно ночью, когда семья спала. Третий подозреваемый, 21 год, ждал их снаружи в машине.