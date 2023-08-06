



Избиение израильтянина - полиция Берлина заявила об антисемитском нападении

В Берлине был избит израильский турист. Местная полиция расследует нападение как предположительное преступление на почве антисемитизма.



Согласно сообщениям местных СМИ, 19-летний израильский турист и его 18-летняя спутница, также израильтянка, прошлой ночью гуляли по району Кройцберг немецкой столицы. Когда пострадавший говорил по телефону на иврите, к нему подъехала машина с тремя подозреваемыми.



Один из пассажиров сказал израильтянину что-то по-немецки, чего тот не понял. Затем все трое вышли из машины и избили его, после чего скрылись с места происшествия.



В результате нападения пострадавший получил травмы руки и лица. Ему была оказана медицинская помощь, сообщает новостной сайт Jüdische Allgemeine.



