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Из-за протеза: В аэропорту Бен-Гурион украинского ветерана высадили из самолета
09.07.2023 14:02 Евгения Маркова

Из-за протеза: В аэропорту Бен-Гурион украинского ветерана высадили из самолета

В Израиле украинского ветерана войны высадили из самолета. Мужчина, возвращавшийся к своей семье, не мог сидеть с протезом, что и стало причиной того, что ему отказали в перелете. Соответствующие видео появились в Twitter-аккаунте NEXTA.

Ветеран летел рейсом из Тель-Авива в Варшаву, чтобы попасть домой, к своей семье в Украину. Он объяснил, что потерял ногу на войне.

Когда его попросили выйти, он плакал и кричал: "Как я доберусь до дома?".

Ветеран даже показал стюардессе рюкзак, в котором были только подарки для его семьи, члены которой уже давно его ждали.

Украинец простоял в углу этого самолета полтора часа. Затем он упал и поранил руки. Экипаж самолета посчитал, что пассажир ведет себя неадекватно, после чего ветеран был вынужден покинуть рейс.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что инцидент, вероятно, произошел на борту венгерской авиакомпании Wizz Air.

@mbbddk

Он плакал и орал «как я вернусь домой?» он показал стюардессе рукзак в котором были исключительно подарки для его семьи которая наерняка его долго ждала. Прости рандомный мужчина из самолета. Ты герой.

♬ оригинальный звук - hhhwvix
@mbbddk Ответ пользователю @Марина ♬ оригинальный звук - hhhwvix

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