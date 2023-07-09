



Из-за протеза: В аэропорту Бен-Гурион украинского ветерана высадили из самолета

В Израиле украинского ветерана войны высадили из самолета. Мужчина, возвращавшийся к своей семье, не мог сидеть с протезом, что и стало причиной того, что ему отказали в перелете. Соответствующие видео появились в Twitter-аккаунте NEXTA.



Ветеран летел рейсом из Тель-Авива в Варшаву, чтобы попасть домой, к своей семье в Украину. Он объяснил, что потерял ногу на войне.



Когда его попросили выйти, он плакал и кричал: "Как я доберусь до дома?".



Ветеран даже показал стюардессе рюкзак, в котором были только подарки для его семьи, члены которой уже давно его ждали.



Украинец простоял в углу этого самолета полтора часа. Затем он упал и поранил руки. Экипаж самолета посчитал, что пассажир ведет себя неадекватно, после чего ветеран был вынужден покинуть рейс.



В комментариях пользователи соцсетей предположили, что инцидент, вероятно, произошел на борту венгерской авиакомпании Wizz Air.