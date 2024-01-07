



Из Белгорода экстренно эвакуирована первая партия жителей

Из Белгорода эвакуировали первую партию местных жителей, которых доставили в Старый Оскол.



Об этом сообщил глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, в первую партию вошли более 100 жителей Белгорода, которых разместили в гостиницах.



Накануне, 6 января, губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей эвакуироваться в Старый Оскол и Губкин из-за обстрелов.