



Итальянского спортивного журналиста обвинили в покушении на Трампа

По поводу покушения на Дональда Трампа в сети появилось много теорий заговора, среди которых было обвинение в адрес итальянского спортивного журналиста.



Сначала писали, будто это все "постановка". Среди популярных теорий было нападение "Антифа". Писали, что покушение совершил видный сторонник движения Марк Вайолетс.



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Однако на фото "известным активистом Антифа" назвали журналиста Марка Виоли. В сообщениях в соцсетях писали, будто информация о том, что именно он является стрелком, поступила из полицейского управления Батлера, штат Пенсильвания.







В постах распространяли фото мужчины в солнцезащитных очках и черной шляпе, утверждая, будто это скриншот из видео, размещенного на YouTube до нападения.



Этот пост подхватили Wall Street Silver, а также российские пропагандистские паблики. Однако он оказался фейком, поскольку на снимке, на самом деле был изображен спортивный журналист. А все началось с аккаунта @Moussolinho, который часто постил фото и видео с ним.



"Я категорически отрицаю свое причастие к этой ситуации. Я не спал из-за множества уведомлений, которые получил в Instagram и на Х. Я в Италии, я в Риме. Я понятия не имею, что произошло", - сказал он.