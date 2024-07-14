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Итальянского спортивного журналиста обвинили в покушении на Трампа
14.07.2024 08:58 Алина Груднева

Итальянского спортивного журналиста обвинили в покушении на Трампа

По поводу покушения на Дональда Трампа в сети появилось много теорий заговора, среди которых было обвинение в адрес итальянского спортивного журналиста.

Сначала писали, будто это все "постановка". Среди популярных теорий было нападение "Антифа". Писали, что покушение совершил видный сторонник движения Марк Вайолетс.

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Однако на фото "известным активистом Антифа" назвали журналиста Марка Виоли. В сообщениях в соцсетях писали, будто информация о том, что именно он является стрелком, поступила из полицейского управления Батлера, штат Пенсильвания. 


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В постах распространяли фото мужчины в солнцезащитных очках и черной шляпе, утверждая, будто это скриншот из видео, размещенного на YouTube до нападения. 

Этот пост подхватили Wall Street Silver, а также российские пропагандистские паблики. Однако он оказался фейком, поскольку на снимке, на самом деле был изображен спортивный журналист. А все началось с аккаунта @Moussolinho, который часто постил фото и видео с ним.

"Я категорически отрицаю свое причастие к этой ситуации. Я не спал из-за множества уведомлений, которые получил в Instagram  и на Х. Я в Италии, я в Риме. Я понятия не имею, что произошло", - сказал он.

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