



Италия предлагает создать европейские ВМС для противодействия миграции из Африки

Итальянское правительство, возглавляемое Джорджией Мэлони, оказывается под растущим общественным давлением. Итальянцы требуют ограничить массовую иммиграцию из Африки.



Число иммигрантов за год удвоилось – с 66 200 до 127 700 – несмотря на консервативную политику нынешнего итальянского правительства в вопросе иммиграции. Правое правительство во главе с Мэлони было создано около года назад, и одним из ключевых его предвыборных обещаний было остановить нелегальную иммиграцию в Италию.



На маленький остров Лампедуза за три дня на прошлой неделе прибыло примерно 8 тысяч человек, что превышает численность населения острова. После этого премьер-министр Италии призвала создать европейскую морскую оперативную группу, чтобы остановить мигрантов, которые уже стоят на берегах Северной Африки и готовы отправиться морем в Европу. Мэлони подчеркивает, что ее страна сталкивается с иммиграционным давлением, которому она не может противостоять.



Мэлони посетила сегодня остров Лампедуза вместе с президентом Европейского Союза Урсулой фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен была приглашена на остров, чтобы своими глазами увидеть сложную ситуацию, создавшуюся на Лампедузе.



В конце экскурсии по острову фон дер Ляйен объявила, что Европейский Союз будет работать над увеличением помощи итальянскому правительству в переселении иммигрантов из Лампедузы в другие пункты назначения. Фон дер Ляйен признала, что миграционный кризис является общеевропейской проблемой, которая требует общеевропейского ответа, и пообещала призвать страны ЕС встать на сторону Италии и принять новых иммигрантов. Однако предварительная дискуссия, проведенная на выходных по этому вопросу министрами внутренних дел Германии, Франции, Испании и Италии, закончилась безрезультатно.



На острове Лампедуза в последние дни прошли бурные демонстрации местных жителей, которые требовали положить конец "наводнению" острова иммигрантами. Лампедуза — ближайший к побережью Африки итальянский остров, поэтому к нему добирается большая часть кораблей с иммигрантами.



