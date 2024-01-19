



ISW: Российские РЭБы могут глушить GPS в Польше и Балтии

В Польше и Балтийском регионе зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS, предположительно вызванные воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.



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Так, они приводят данные GPSJAM, опубликованные на сайте отслеживания GPS-помех, которые показывают высокий уровень глушения в северной и восточной частях Польши, включая Варшаву, а также в южной части Балтийского моря и северо-западной и центральной Польше с 25 по 27 декабря 2023 года и с 10 по 10 января 2024 года.



Польские СМИ предполагают, что сбои в декабре 2023 года могут быть связаны с военными учениями НАТО в Балтийском регионе или с российскими испытаниями РЭБ в Калининградской области.



Служба военной разведки и безопасности Швеции (MUST) уже начала расследование инцидента, связывая высокий уровень помех GPS с учениями РЭБ Балтийского флота России. Там также отметили, что Россия ранее вмешивалась в сигналы GPS в Северной Европе, чтобы скрыть свою активность в Мурманской области или сорвать учения НАТО.



Эксперты ISW отмечают, что несмотря на невозможность непосредственной проверки причины помех GPS, предположение о воздействии российских средств РЭБ в Калининградской области заслуживает внимания в свете происходящих событий в регионе.

