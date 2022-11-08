



Истребители НАТО дважды за неделю взлетали над Балтикой из-за самолетов РФ

На прошлой неделе истребители НАТО дважды поднимались в небо из-за российских самолетов, которые нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.



Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на министерство обороны Литвы.



Первый инцидент произошел 3 ноября. Самолеты НАТО были подняты в небо для перехвата одного Ил-78, летевшего из Калининградской области. Самолет направлялся на материковую часть РФ, но не имел заранее оформленного плана полета. В то же время экипаж воздушного судна поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.



Второй инцидент произошел на следующий день, 4 ноября, когда истребители НАТО были использованы для перехвата Ил-76, летевший с материковой части России в Калининград. У самолета был выключен бортовой транспондер, он не имел плана полета, но поддерживал радиосвязь с центром управления воздушным движением.