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Истребители НАТО дважды за неделю взлетали над Балтикой из-за самолетов РФ
08.11.2022 14:24 Ольга Белозерова

Истребители НАТО дважды за неделю взлетали над Балтикой из-за самолетов РФ

На прошлой неделе истребители НАТО дважды поднимались в небо из-за российских самолетов, которые нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на министерство обороны Литвы.

Первый инцидент произошел 3 ноября. Самолеты НАТО были подняты в небо для перехвата одного Ил-78, летевшего из Калининградской области. Самолет направлялся на материковую часть РФ, но не имел заранее оформленного плана полета. В то же время экипаж воздушного судна поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

Второй инцидент произошел на следующий день, 4 ноября, когда истребители НАТО были использованы для перехвата Ил-76, летевший с материковой части России в Калининград. У самолета был выключен бортовой транспондер, он не имел плана полета, но поддерживал радиосвязь с центром управления воздушным движением.

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