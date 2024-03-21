



Иранские хакеры утверждают, что взломали ядерный объект в Димоне

Израильские эксперты в настоящее время проверяют подлинность документов, просочившихся через иранскую хакерскую группу, которая утверждает, что взломала ядерный объект Димона в пустыне Негев, сообщает 12 канал.



Хакеры утверждают, что похитили тысячи документов в формате PDF, включая счета-фактуры, электронную переписку, таблицы Excel, документы Word и презентации PowerPoint, согласно первоначальному отчету, детали которого все еще находятся под цензурой правительства Израиля.



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Как сообщила 12 каналу израильская компания CheckPoint Software, способ действий хакеров совпадает с предыдущими иранскими кибератаками, когда выпускается пугающее видео, сообщающее об успешном взломе, с целью посеять страх.



Хакеры говорят, что Израилю необходимо эвакуировать Димону и Йерухам, поскольку они "держат руку на рубильнике", сообщает 12 канал.



Однако эксперты по кибербезопасности заявили каналу, что эти утверждения являются преувеличением и что, судя по всему, хакерам удалось похитить только несекретные документы, если это вообще возможно.

