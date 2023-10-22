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Иран угрожает США "фатальной местью"
22.10.2023 12:31 Алина Груднева

Иран угрожает США "фатальной местью"

В Иране пригрозили Соединенным Штатам Америки и другим сторонникам Израиля местью.

С таким заявлением выступил глава иранской разведки Исмаил Хатиб.

"Сионистский режим и его сторонники должны ждать жесткой, уничтожающей и фатальной мести", - сказал иранский министр.

Он осудил операцию ЦАХАЛа "Железные мечи" в Газе, обвинив Израиль "в массовых убийствах". По мнению Хатиба, из-за этого процесс нормализации отношений между Еврейским Государством и арабскими странами "постигнет провал".

"Америка и все правительства, поддерживающие сионистский режим, должны знать, что народы региона, ищущие справедливости и выступающие против угнетения, не оставят это без ответа", - добавил он.

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