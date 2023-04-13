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Иран размещает сотни ударных дронов в Ираке
13.04.2023 08:10 Евгения Маркова

Иран размещает сотни ударных дронов в Ираке

Представители израильской разведки сообщили, что Иран недавно разместил в Ираке сотни вооруженных беспилотников, что вызвало обеспокоенность по поводу возможного нападения на Израиль.

В интервью газете "Маарив" официальные лица предупредили, что Иран намерен создать базу в Ираке, подобную той, что находится в Сирии, для использования в нападении на Израиль.

Официальные лица также отметили, что у Ирана есть десятки аффилированных компаний в Ираке, через которые он ежегодно инвестирует сотни миллионов долларов.

Хотя Израиль больше обеспокоен ситуацией в Сирии, официальные лица подчеркнули, что иранское присутствие в Ираке может быть использовано для нанесения ударов по Израилю в будущем.

Официальные лица также отметили возможность открытого участия "Хизбаллы" в военных действиях в случае эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

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