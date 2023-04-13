



Иран размещает сотни ударных дронов в Ираке

Представители израильской разведки сообщили, что Иран недавно разместил в Ираке сотни вооруженных беспилотников, что вызвало обеспокоенность по поводу возможного нападения на Израиль.



В интервью газете "Маарив" официальные лица предупредили, что Иран намерен создать базу в Ираке, подобную той, что находится в Сирии, для использования в нападении на Израиль.



Официальные лица также отметили, что у Ирана есть десятки аффилированных компаний в Ираке, через которые он ежегодно инвестирует сотни миллионов долларов.



Хотя Израиль больше обеспокоен ситуацией в Сирии, официальные лица подчеркнули, что иранское присутствие в Ираке может быть использовано для нанесения ударов по Израилю в будущем.



Официальные лица также отметили возможность открытого участия "Хизбаллы" в военных действиях в случае эскалации конфликта между Ираном и Израилем.