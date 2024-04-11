



Иракская пара, состоявшая в ИГИЛ, обвиняется в изнасиловании двух девочек

Пара ошпаривала детей горячей водой, избивала их палками и насиловала в течение нескольких лет. Подозреваемые приехали в Германию как "беженцы".



Иракская пара, проживающая в Германии, подозревается в порабощении, пытках и изнасиловании двух езидских девочек на протяжении нескольких лет. Двое подозреваемых были арестованы на юге Германии, сообщила федеральная прокуратура Карлсруэ, которая занимается делами о терроризме.



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Твана Х. С. и его жена Азия Р. А. были членами ИГИЛ с октября 2015 года по декабрь 2017 года в Ираке и Сирии, говорится в заявлении прокуратуры.



Пара поработила "не позднее конца 2015 года" тогда еще 5-летнюю девочку, а затем "с октября 2017 года" еще одну 12-летнюю девочку, утверждает прокуратура.



Теперь пара предстанет перед судом в Германии, еще за преступления, совершенные во время их пребывания в Ираке и Сирии.

