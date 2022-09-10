



Индонезия: землетрясение магнитудой 6,2 балла

Жители провинции Папуа в Индонезии в субботу ощутили четыре серии подземных толчков с увеличивающейся мощностью от 5,5 до 6,2 балла по шкале Рихтера.

Геодезическое агенство страны (BMKG) сообщило, что эпицентр располагался на глубине 16 км. Сейсмологи утверждают, что опасности возникновения цунами нет. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.



Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Папуа, Индонезия, предупреждения о цунами нет - BMKG



Индонезия находится по обе стороны вулканического "Тихоокеанского огненного кольца", где стыкуются тектонические плиты земной коры, что создает частую сейсмическую активность.



