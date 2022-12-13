



Индия заявляет, что китайские войска "вторглись" на ее территорию

Солдаты из Индии и Китая столкнулись в пятницу вдоль спорной границы, заявил во вторник министр обороны Индии, что стало последним актом насилия на оспариваемой границе с июня 2020 года, когда в столкновении были убиты солдаты обеих стран.



Раджнат Сингх, выступавший перед законодателями в парламенте, сказал, что пятничное столкновение в секторе Таванг в восточном штате Аруначал-Прадеш началось, когда китайские войска "вторглись на территорию Индии" и "в одностороннем порядке попытались изменить статус-кво" вдоль спорной границы возле Янцзы. Сингх сказал, что ни один индийский солдат серьезно не пострадал, и вскоре после этого войска с обеих сторон были выведены из этого района.



Сингх сказал, что местные военачальники встретились в воскресенье, чтобы обсудить спор, а правительство Индии по дипломатическим каналам общалось с Китаем. Комментариев с китайской стороны не последовало.



В понедельник в заявлении индийской армии говорится, что во время пятничного столкновения военнослужащие с обеих сторон получили легкие ранения.



В течение десятилетий Индия и Китай яростно спорили о линии фактического контроля, свободной демаркационной линии, которая отделяет территории, удерживаемые Китаем и Индией, от Ладакха на западе до восточного индийского штата Аруначал-Прадеш, на который Китай претендует полностью. Индия и Китай вели войну из-за границы в 1962 году.



В последние годы солдаты с обеих сторон патрулировали районы вдоль спорной границы. Противоборствующие силы часто вступают в контакт, и два азиатских гиганта обвиняют друг друга во "вторжении войск" на территорию друг друга.