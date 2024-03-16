



Индия перехватила судно сомалийских пиратов

Военный корабль ВМС Индии перехватил захваченное грузовое судно Ruen и потребовал от сомалийских пиратов, находящихся на борту, сдаться, сообщил представитель ВМС в субботу, 16 марта.



Пираты, которые предположительно захватили балкер под мальтийским флагом 14 декабря, открыли огонь по кораблю ВМС в международных водах в пятницу, сказал представитель ВМС, не сообщив дальнейших подробностей.



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ВМС призвали пиратов сдаться и освободить судно и гражданских лиц, которых они могут удерживать.



Сомалийские пираты, захватившие судно в декабре, возможно, использовали его при захвате грузового судна под флагом Бангладеш у берегов Сомали на этой неделе, заявили в четверг военно-морские силы Европейского союза.



До захвата судна Ruen с 2017 года не было ни одного случая успешного захвата торгового судна сомалийскими пиратами.

По словам индийских официальных лиц, с декабря военно-морские силы Индии зафиксировали по меньшей мере 17 случаев попыток захвата или подозрительных приближений.



В январе Индия направила не менее дюжины военных кораблей к востоку от Красного моря для обеспечения безопасности от пиратов.

