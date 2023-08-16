



Индийский вор оставил владельцу дома недовольную записку

В Индии вор, решивший ограбить резиденцию состоятельного местного чиновника в районе Девас Мадхья-Прадеш, остался недоволен. В доме он не нашел практически ничего ценного, что мог бы унести, поэтому оставил владельцу язвительную записку.



“Если дома нет денег, зачем его вообще закрывать на замок”, – написал разочарованный неудачной “вылазкой” злоумышленник.



Полиция сообщила, что из дома чиновника вор украл 30 000 рупий наличными (360 долларов США) и парочку ювелирных изделий.



Сам владелец дома узнал о краже, когда вернулся после двухнедельного отсутствия. Интересно, что для недовольного послания вор использовал блокнот и ручку чиновника, по отпечаткам на которых его теперь ищут правоохранители.