Хути похвастались атаками на два корабля
Йеменские хути "похвастались" тем, что 15 декабря осуществили ракетные атаки на два контейнеровоза.
"Мы атаковали противокорабельными ракетами два корабля с контейнерами - MSC Alanya и MSC PALATIUM, направлявшиеся в Израиль", - заявили в поддерживаемой Ираном группировке.
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Хути утверждают, что члены экипажа двух кораблей отказались реагировать на предупреждения о смене курса.
Как сообщалось ранее, на одном из кораблей вспыхнул пожар после того, как в него попала ракета.