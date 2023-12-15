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Хути похвастались атаками на два корабля
15.12.2023 15:57 Алина Груднева

Хути похвастались атаками на два корабля

Йеменские хути "похвастались" тем, что 15 декабря осуществили ракетные атаки на два контейнеровоза.

"Мы атаковали противокорабельными ракетами два корабля с контейнерами - MSC Alanya и MSC PALATIUM, направлявшиеся в Израиль", - заявили в поддерживаемой Ираном группировке.

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Хути утверждают, что члены экипажа двух кораблей отказались реагировать на предупреждения о смене курса.

Как сообщалось ранее, на одном из кораблей вспыхнул пожар после того, как в него попала ракета.

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