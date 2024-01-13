



Хути о новом ударе по объекту в Йемене: ответ будет мощным и эффективным

В результате удара, нанесенного по объекту хути в Йемене 13 января, никто не пострадал.



Об этом в комментарии телеканалу "Аль-Джазира" сказал высокопоставленный представитель поддерживаемой Ираном группировки.



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Он пригрозил, что будет "мощный и эффективный ответ" на нападение.



Еще один представитель хути сказал информагентству Reuters, что атаки США в Йемене являются "неэффективными".