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Хути о новом ударе по объекту в Йемене: ответ будет мощным и эффективным
13.01.2024 11:38 Алина Груднева

Хути о новом ударе по объекту в Йемене: ответ будет мощным и эффективным

В результате удара, нанесенного по объекту хути в Йемене 13 января, никто не пострадал.

Об этом в комментарии телеканалу "Аль-Джазира" сказал высокопоставленный представитель поддерживаемой Ираном группировки.

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Он пригрозил, что будет "мощный и эффективный ответ" на нападение.

Еще один представитель хути сказал информагентству Reuters, что атаки США в Йемене являются "неэффективными".

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