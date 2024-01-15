Новости » Происшествия
Хуситы: мы атаковали американский корабль
15.01.2024 21:35 Алина Груднева

Хуситы: мы атаковали американский корабль

Йеменские хуситы объявили о том, что атаковали в Красном море американское судно.

Соответствующее заявление сделал представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Военно-морские силы атаковали американский корабль в Аденском заливе, используя несколько корабельных ракет. Удар был точным и прямым", - сказал он.

По словам представителя хуситов, атака совершена в ответ на удары по объектам группировки в Йемене, которые нанесли Британия и США.

"Любая новая агрессия не останется без ответа", - пригрозил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы