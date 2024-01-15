Хуситы: мы атаковали американский корабль
Йеменские хуситы объявили о том, что атаковали в Красном море американское судно.
Соответствующее заявление сделал представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.
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"Военно-морские силы атаковали американский корабль в Аденском заливе, используя несколько корабельных ракет. Удар был точным и прямым", - сказал он.
По словам представителя хуситов, атака совершена в ответ на удары по объектам группировки в Йемене, которые нанесли Британия и США.
"Любая новая агрессия не останется без ответа", - пригрозил он.