



Хуситы: мы атаковали американский корабль

Йеменские хуситы объявили о том, что атаковали в Красном море американское судно.



Соответствующее заявление сделал представитель поддерживаемой Ираном группировки Яхья Сари.



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"Военно-морские силы атаковали американский корабль в Аденском заливе, используя несколько корабельных ракет. Удар был точным и прямым", - сказал он.



По словам представителя хуситов, атака совершена в ответ на удары по объектам группировки в Йемене, которые нанесли Британия и США.



"Любая новая агрессия не останется без ответа", - пригрозил он.