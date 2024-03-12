



Хуситы атаковали корабль: по целям в Йемене были нанесены удары

Йеменские хуситы 12 марта двумя противотанковыми ракетами атаковали торговое судно Pinocchio, принадлежащее Сингапуру, которое шло под либерийским флагом.



Об этом сообщает Центральное командование США.



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"Ракеты не попали в судно, о пострадавших или повреждениях не сообщалось", - сообщает CENTCOM.



Уточняется, что днем военные США "нанесли шесть ударов в целях самообороны", уничтожив беспилотный подводный аппарат и 18 противокорабельных ракет в контролируемых хуситами районах Йемена.



"Было установлено, что это оружие представляет собой непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для ВМС США и торговых судов", - резюмировали в США.