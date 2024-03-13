



Хуситы атаковали американский эсминец

Во вторник, 12 марта, йеменские хуситы атаковали американский эсминец в Красном море.



Информацию об этом подтвердили в Центральном командовании США.



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Уточняется, что хуситы выпустили по эсминцу баллистическую ракету ближнего радиуса действия, но промахнулись. Судно не повреждено. Никто не пострадал.



"США и корабль коалиции успешно атаковали и уничтожили две беспилотные авиационные системы, запущенные из района Йемена, контролируемого хуситами", - добавили американские военные.