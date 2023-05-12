



"Хизбалла" отрицает связь с убитым в Сирии наркобароном

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла отрицает связь террористической организации с убитым в Сирии на этой неделе наркобароном.



Он заверил, что его группировка не причастна к контрабанде запрещенных веществ.



Контрабандист был ликвидирован Иорданией на юге Сирии в прошлый понедельник, когда был нанесен авиаудар по фабрике, где производились наркотики, которую местные источники и разведка связывают с "Хизбаллой".



"Мы не занимаемся контрабандой наркотиков, мы занимаемся только контрабандой оружия", — сказал Насралла.



Он назвал обвинения "несправедливой ложью, предательством и заговором". Также Насралла намекнул на то, что "Хизбалла" якобы "помогает обуздать" торговлю наркотиков в Ливане.

