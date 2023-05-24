



Хаос в Судане: в ООН подсчитали количество людей, покинувших свои дома

Из-за боевых действий между военизированными структурами в Судане из страны сбежали более 1,3 млн человек.



Такие цифры озвучили в миграционном агентстве ООН.



Уточняется, что боевые столкновения вынудили более 1 миллиона человек покинуть свои дома и отправиться в более безопасные районы внутри Судана. Еще около 320 тысяч бежали в такие соседние страны, как Египет, Южный Судан, Чад, Эфиопия, ЦАР и Ливия.



В результате боевых действий погибло по меньше мере 863 мирных жителя, в том числе не менее 190 детей. Ранения получили более 3530 человек.

